Дело обвиняемого в финансировании терроризма направлено в суд
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 15:43
Бакинский суд по тяжким преступлениям принял к производству уголовное дело в отношении Намига Набиева, обвиняемого в финансировании терроризма и хранении экстремистских материалов религиозного характера.
Как сообщает Report, решение было принято на подготовительном заседании суда под председательством судьи Нигяр Имановой.
Судебное заседание назначено на 18 ноября.
Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ), Намигу Набиеву предъявлены обвинения по статьям 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) УК АР.
