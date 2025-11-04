İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:19
    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Terroru maliyyələşdirmədə təqsirləndirilən Namiq Nəbiyevin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi məhkəmə baxışına verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Nigar İmanovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmənin hazırlıq iclasında qərar verilib.

    Məhkəmənin baxış iclası noyabrın 18-nə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, DTX-də başlanan cinayət işi üzrə Namiq Nəbiyevə Cinayət Məcəlləsinin 167-3.1 (dini ekstremist materialları saxlama) və 214-1-ci (terrorçuluğu maliyyələşdirmə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Terrorun maliyyələşdirilməsi Məhkəmə

    Son xəbərlər

    15:38

    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    Digər ölkələr
    15:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    15:30

    Xarici xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:28
    Rəy

    Prezidentin dövlət dili ilə bağlı çağırışı: onu qorumasaq, milli kimliyimiz sarsılar - ŞƏRH

    Analitika
    15:27

    KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edib

    Biznes
    15:26

    NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam verib

    Komanda
    15:24

    Mikayıl Cabbarov: "SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"

    Energetika
    15:23

    Lənkəranda xəstənin əməliyyatdan sonra ölməsinin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:19

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti