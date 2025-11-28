Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    28 ноября, 2025
    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Дело бывшего украинского военнослужащего Олександра Иваненко (1973 г.р.), жителя города Фастов, который расстрелял двух азербайджанцев в Украине, убив одного и ранив другого, направлено в суд.

    Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в прокуратуре Киевской области, ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

    Иваненко обвиняется в покушении на убийство двух лиц, умышленном убийстве, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Отметим, что 31 августа 2025 года, в городе Фастов Киевской области Украины Иваненко устроил спор из-за цены с Фарманом Рахимовым и его сыном Исмаилом, торговавшими фруктами и овощами на улице. В ходе конфликта Иваненко открыл огонь, в результате которого Исмаил Рахимов погиб, а его отец получил тяжелые ранения.

