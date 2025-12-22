Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Замир Игбал: ИБР готов совместно финансировать проекты и поддержать выпуск сукук TIF

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 12:17
    Замир Игбал: ИБР готов совместно финансировать проекты и поддержать выпуск сукук TIF

    Исламский банк развития (ИБР) подтвердил готовность поддерживать Тюркский инвестиционный фонд (TIF) через механизмы совместного финансирования, сотрудничество в казначейской сфере и обмен знаниями.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ИБР Замир Игбал на встрече с делегацией TIF во главе с президентом фонда Багдадом Амреевым.

    В ходе встречи обсуждалась возможность создания в перспективе линии ликвидности между двумя институтами, а также потенциальная поддержка выпусков сукук TIF при благоприятных рыночных условиях. З. Игбал отметил, что опыт ИБР в разработке продуктов и применении принципов исламского финансирования может быть полезен TIF при формировании его финансовой модели.

    Б. Амреев, в свою очередь, подтвердил намерение фонда выстраивать долгосрочное и практико-ориентированное партнерство с ИБР. Он подчеркнул высокий уровень совпадения стратегических приоритетов двух институтов и выразил заинтересованность в сотрудничестве по таким направлениям, как совместное финансирование проектов, управление казначейством и ликвидностью, мобилизация ресурсов и развитие институционального потенциала.

    Президент TIF также отметил важность формализации взаимодействия через меморандум о взаимопонимании, регулярный технический диалог и формирование совместного портфеля проектов, выразив уверенность, что углубление сотрудничества принесет конкретные результаты государствам-членам, общим для обеих организаций.

    Вице-президент ИБР сообщил, что около 90% операций банка приходится на государственный сектор. При этом в структуре ИБР действует специализированный департамент государственно-частного партнерства, с которым TIF провел отдельные консультации в рамках миссии по рекомендации банка.

    Встреча подтвердила взаимную заинтересованность сторон в развитии структурированного и практического сотрудничества. Также достигнута договоренность дополнительно проработать возможности взаимодействия в преддверии ежегодных заседаний ИБР, которые пройдут 16-19 июня 2026 года в Баку.

    Тюркский инвестиционный фонд был учрежден 18 мая 2024 года Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Его цель - поддержка государственных и частных проектов в тюркоязычных странах, привлечение инвестиций в инфраструктуру, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство и туризм, а также содействие устойчивому экономическому росту.

    Исламский банк развития Тюркский инвестиционный фонд Замир Икбал Багдад Амреев Азербайжан сукук финансирование проектов
    Zamir Iqbal: IsDB ready to co-finance projects, support TIF sukuk issuance

