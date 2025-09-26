Число пострадавших при массовом отравлении в Имишли продолжает расти

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Происшествия
    26 сентября, 2025
    19:23
    Число пострадавших в инциденте с массовым отравлением в Имишли продолжает расти, в местную больницу обратились уже 74 человека.

    Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.

    Все они обратились в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Имишли, среди них 35 мужчин и 39 женщин, в том числе 12 несовершеннолетних.

    Всем пострадавшим был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", каждому оказана необходимая медицинская помощь.

    Пять пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, эвакуированы в Клинический медицинский центр в Баку. 56 пациентов выписаны на амбулаторное лечение, четверо вовсе отказались от медицинской помощи.

    Напомним, что массовое отравление произошло 23 сентября на семейном торжестве по случаю обрезания.

