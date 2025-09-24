Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На свадьбе в Имишли отравились 18 человек

    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 17:35
    На свадьбе в Имишли отравились 18 человек

    В Имишлинском районе произошло массовое отравление на свадьбе.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Мурадханлы.

    Принимавшие участие на свадьбе 18 гостей обратились в районную больницу с подозрением на отравление.

    По факту проводится расследование.

