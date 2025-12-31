Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия включены в приоритеты Грузии на 2026 год

Грузия в 2026 году сосредоточится на экономическом росте, создании новых рабочих мест, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, порте Анаклия и энергетическом секторе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Она отметила, что в 2026 году ключевыми приоритетами, наряду с обеспечением высоких темпов экономического роста, станут сокращение уровня бедности и повышение благосостояния населения.

По словам М. Квиривишвили, в 2026 году к числу приоритетных проектов также относятся завершение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, переход к активной фазе строительства глубоководного порта Анаклия, а также развитие энергетического сектора.

По словам министра, все эти шаги окажут прямое влияние на экономическое и социальное развитие страны.