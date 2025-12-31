Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия включены в приоритеты Грузии на 2026 год

    В регионе
    • 31 декабря, 2025
    • 12:13
    Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия включены в приоритеты Грузии на 2026 год

    Грузия в 2026 году сосредоточится на экономическом росте, создании новых рабочих мест, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, порте Анаклия и энергетическом секторе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

    Она отметила, что в 2026 году ключевыми приоритетами, наряду с обеспечением высоких темпов экономического роста, станут сокращение уровня бедности и повышение благосостояния населения.

    По словам М. Квиривишвили, в 2026 году к числу приоритетных проектов также относятся завершение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, переход к активной фазе строительства глубоководного порта Анаклия, а также развитие энергетического сектора.

    По словам министра, все эти шаги окажут прямое влияние на экономическое и социальное развитие страны.

    Мариам Квиривишвили Грузия приоритеты развития экономический рост Баку-Тбилиси-Карс
    Gürcü nazir: Gələn il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və enerji sektoru prioritet olacaq
    Baku–Tbilisi–Kars railway, Anaklia Port among Georgia's 2026 priorities

    Последние новости

    12:56

    В Грузии задержана партия героина на $20 млн

    В регионе
    12:55

    АБР назвал Азербайджан одним из лидеров финтех-развития в CAREC

    Финансы
    12:50

    МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

    Происшествия
    12:40
    Фото

    В Одессе из-за атак ВС РФ пострадали шесть человек, в том числе дети - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:35

    Опубликован прогноз погоды на первый день 2026 года

    Экология
    12:30

    Безналичные платежи в ноябре увеличились более чем на 14%

    Финансы
    12:13

    В Бишкеке планируют построить IT-городок

    В регионе
    12:13

    Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия включены в приоритеты Грузии на 2026 год

    В регионе
    12:05

    В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей