АБР назвал Азербайджан одним из лидеров финтех-развития в CAREC

Азербайджан обладает значительным потенциалом для ускоренного развития рынка капитала за счет активного внедрения финтех-технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), Азербайджан занимает первое место в регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) по показателю институциональных возможностей и второе место - после Китая - по уровню технологического развития.

В АБР отмечают, что эти показатели свидетельствуют о способности страны в короткие сроки ускорить развитие рынка капитала, опираясь на финтех-решения, а также существующие регуляторные и деловые возможности. Финтех-технологии, по оценкам банка, могут использоваться как для повышения эффективности традиционных рынков капитала, так и для внедрения альтернативных платформ финансирования.

Несмотря на пока ограниченный опыт регионального финансового сотрудничества, от Азербайджана ожидается проявление лидерства за счет более полного использования своего технологического и институционального потенциала для развития рынков капитала, подчеркивает АБР.

В числе возможных направлений такого лидерства банк называет создание регионального финтех-паспорта, формирование региональной регуляторной "песочницы" и совместного финтех-сообщества, гармонизацию регулирования цифровой идентификации, а также развитие трансграничных платежей с применением технологии распределенного реестра (DLT) и аналогичных решений.

АБР также подчеркивает, что региональное сотрудничество является необходимым условием ускоренного развития рынков капитала в рамках CAREC. Оно рассматривается как оптимальная стратегия углубления финансовой интеграции, поскольку способствует формированию более широких и ликвидных рынков капитала, на которых компании смогут выбирать наиболее эффективные источники финансирования, а инвесторы - наиболее продуктивные инвестиционные возможности. Кроме того, региональное взаимодействие важно для управления рисками, связанными с финансовой глобализацией и интеграционными процессами.

Говоря о стратегиях регионального финтех-сотрудничества, АБР отмечает, что ключевыми направлениями являются развитие платежных систем и денежных переводов, интеграция рынков капитала, а также трансграничное регулирование и надзор в сфере финтеха.

Вместе с тем банк подчеркивает, что развитие рынков капитала остается сложной и долгосрочной задачей, требующей последовательной и скоординированной политики в различных сферах. Хотя финтех-решения и региональное сотрудничество способны приблизить достижение этой цели, темпы изменений могут быть сдержаны структурными ограничениями. В этой связи органам, формирующим экономическую политику, рекомендуется поэтапный и стратегический подход, основанный на комплексном и четко структурированном плане, реализация которого для одних стран может занять около 10 лет, а для других до 20 лет.