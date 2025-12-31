В Грузии задержана партия героина на $20 млн

Сотрудники МВД Грузии задержали крупную партию героина весом в 157 кг, стоимость которой на черном рынке составляет около $20 млн.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом в ходе брифинга сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Сотрудники МВД 30 декабря задержали крупную партию наркотиков. Задержан гражданин Ирана, который на грузовом автомобиле через соседнюю страну ввез в Грузию 157 кг героина. Наркотики были запакованы в мраморные плиты", - сказал он.

По его словам, МВД продолжает следствие для выявления других лиц, вовлеченных в преступление.

"Следствие проходит по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим пожизненное тюремное заключение", - отметил замминистра.