В Грузии задержана партия героина на $20 млн
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 12:56
Сотрудники МВД Грузии задержали крупную партию героина весом в 157 кг, стоимость которой на черном рынке составляет около $20 млн.
Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом в ходе брифинга сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
"Сотрудники МВД 30 декабря задержали крупную партию наркотиков. Задержан гражданин Ирана, который на грузовом автомобиле через соседнюю страну ввез в Грузию 157 кг героина. Наркотики были запакованы в мраморные плиты", - сказал он.
По его словам, МВД продолжает следствие для выявления других лиц, вовлеченных в преступление.
"Следствие проходит по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим пожизненное тюремное заключение", - отметил замминистра.
Последние новости
13:30
В январе 2026 года состоится очередной раунд стратегического диалога КНР-ПакистанДругие страны
13:15
В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсовВ регионе
13:09
Сильный ветер будет дуть три дня, ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОБНОВЛЕНОЭкология
13:06
Рост индекса Гонконгской биржи в 2025 году рекордным за восемь летФинансы
12:56
В Грузии задержана партия героина на $20 млнВ регионе
12:55
АБР назвал Азербайджан одним из лидеров финтех-развития в CARECФинансы
12:50
МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человекПроисшествия
12:40
Фото
В Одессе из-за атак ВС РФ пострадали шесть человек, в том числе дети - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:35