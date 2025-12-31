Опубликован прогноз погоды на первый день 2026 года

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых местах возможна морось. Ожидается временное усиление северо-западного ветра.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В районах Азербайджана, начиная с горных территорий, ожидаются осадки, снег. В отдельных местах возможно усиление осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усилится.

    Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

    Ночью в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.

