Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Безналичные платежи в ноябре увеличились более чем на 14%

    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 12:30
    Безналичные платежи в ноябре увеличились более чем на 14%

    Объем безналичных платежей в Азербайджане в ноябре этого года увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млрд 940 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из этой суммы 6 млрд 948 млн манатов (87,5%) приходится на долю электронной коммерции.

    990 миллионов манатов платежей было осуществлено через POS-терминалы, а 2 млн манатов - через терминалы самообслуживания.

    С начала года сумма безналичных операций с платежными картами внутри страны составила 67,5% объема карточных операций.

    По состоянию на 1 декабря количество платежных карт в Азербайджане составило 21 млн 835 тыс., что на 0,6% больше в месячном сравнении, на 9,7% - по сравнению с началом года и на 12,2% - с аналогичным периодом прошлого года.

    За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 14,7% - до 19,738 млн, кредитных карт уменьшилось на 6,7% - до 2,097 млн. В ноябре оборот по этим картам составил соответственно 11,360 млрд манатов (+13,7%) и 685 млн манатов (-13,7%).

    В отчетном периоде количество банкоматов в стране увеличилось на 8,5%, а POS-терминалов – на 57,1%, составив соответственно 3 548 единиц (1 918 единиц по Баку) и 179 162 единицы (111 251 единица по Баку).

    В настоящее время существует 3 основных вида международных платежных систем: карточные, электронные и универсальные платежные системы. Наиболее популярными в мире являются 5 карточных платежных систем – Visa International, MasterCard International, American Express, Diners Club International и JCB Card. Эти финансовые гиганты также сотрудничают с азербайджанскими банками.

    безналичные платежи карточные системы ЦБА
    Azərbaycanda noyabrda nağdsız ödənişlər 14 %-dən çox artıb

    Последние новости

    12:56

    В Грузии задержана партия героина на $20 млн

    В регионе
    12:55

    АБР назвал Азербайджан одним из лидеров финтех-развития в CAREC

    Финансы
    12:50

    МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

    Происшествия
    12:40
    Фото

    В Одессе из-за атак ВС РФ пострадали шесть человек, в том числе дети - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:35

    Опубликован прогноз погоды на первый день 2026 года

    Экология
    12:30

    Безналичные платежи в ноябре увеличились более чем на 14%

    Финансы
    12:13

    В Бишкеке планируют построить IT-городок

    В регионе
    12:13

    Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия включены в приоритеты Грузии на 2026 год

    В регионе
    12:05

    В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей