Число отравившихся на торжестве в Имишли достигло 59 человек
- 25 сентября, 2025
- 10:34
В Имишли ситуация с массовым отравлением на семейном торжестве продолжает обостряться - еще четыре человека обратились за медицинской помощью.
Как сообщили Report в TƏBIB, по сей день в отделение неотложной медицинской помощи Центральной районной больницы Имишли с подозрением на отравление было госпитализировано 59 человек. Среди пострадавших 25 мужчин (5 несовершеннолетних) и 34 женщины (4 несовершеннолетних).
Всем пациентам был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", каждому оказана необходимая медицинская помощь.
Четверо пациентов, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, отказались от дальнейшей специализированной медицинской помощи.
Остальные пострадавшие, состояние которых оценивается как стабильное, продолжают получать лечение в соответствующих отделениях больницы.
Напомним, что массовое отравление произошло 23 сентября на семейном торжестве по случаю обрезания.