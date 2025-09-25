Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Число отравившихся на торжестве в Имишли достигло 59 человек

    Происшествия
    • 25 сентября, 2025
    • 10:34
    Число отравившихся на торжестве в Имишли достигло 59 человек

    В Имишли ситуация с массовым отравлением на семейном торжестве продолжает обостряться - еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

    Как сообщили Report в TƏBIB, по сей день в отделение неотложной медицинской помощи Центральной районной больницы Имишли с подозрением на отравление было госпитализировано 59 человек. Среди пострадавших 25 мужчин (5 несовершеннолетних) и 34 женщины (4 несовершеннолетних).

    Всем пациентам был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", каждому оказана необходимая медицинская помощь.

    Четверо пациентов, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, отказались от дальнейшей специализированной медицинской помощи.

    Остальные пострадавшие, состояние которых оценивается как стабильное, продолжают получать лечение в соответствующих отделениях больницы.

    Напомним, что массовое отравление произошло 23 сентября на семейном торжестве по случаю обрезания.

