İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları

    İmişlidə zəhərlənənlərin sayı 59-a çatıb

    Hadisə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:10
    İmişlidə zəhərlənənlərin sayı 59-a çatıb

    İmişlidə zəhərlənmə ilə bağlı daha dörd nəfər xəstəxanaya müraciət edib.

    "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, sentyabrın 24-də zəhərlənmə şübhəsi ilə 59 nəfər (5-i uşaq olmaqla 25-i kişi, 4-ü uşaq olmaqla 34-ü qadın) İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Onlara qeyri-infeksion enterit və kolit diaqnozu təyin olunub və hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən 4 nəfər iltizamnamə əsasında ixtisaslı tibbi xidmətdən imtina edib.

    Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilən digər şəxslərin müalicələri müvafiq şöbələrdə davam etdirilir.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 23-də toyda kütləvi zəhərlənmə baş verib.

    TƏBİB İmişli Zəhərlənmə
    Число отравившихся на торжестве в Имишли достигло 59 человек

    Son xəbərlər

    11:09

    "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:05

    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Region
    11:03

    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    11:00

    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    10:59

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:58

    "Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMA

    Sağlamlıq
    10:58

    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    10:53

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti