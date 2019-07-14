Четверо из пострадавших в Шеки отправлены на вертолёте в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3 - ФОТО

Пострадавшие в результате падения ветки 500-летней чинары во дворе Дворца шекинских ханов Мамедов Илькин (тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом правой ноги), Сара Хасан (закрытая травма правой голени), Фарик Хасан и Аль Хасан Самира (перелом правого бедра) отправлены на вертолёте в Бакинский клинический медицинский центр.

Как передаёт Report, другой пострадавший - Эльхан Мамедов (закрытая травма позвоночника) - продолжает лечение в Шекинской центральной районной больнице. Его состояние оценивается как средне-тяжёлое. Прочие пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

Отметим, что из Баку на вертолетах МЧС в Шеки были вызваны опытные реаниматологи, нейрохирурги, травматологи и другие врачи. В то же время, для выяснения причины происшествия ответственные лица МЧС, Минэкологии и природных ресурсов, Минкультуры и Генпрокуратуры откомандированы в Шеки.

В связи с происшествием созданы центры горячей линии в Генпрокуратуре по номеру 492 55 40, МЧС - 112, Министерство здравоохранения - 498 78 46.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие, а также лечение пострадавших.

*** 18:26

Четверо из пострадавших в результате падения ветки 500-летней чинары во дворе Дворца шекинских ханов переправляются в Баку вертолётом.

Как передаёт Report, трое из них являются гражданами Сирии - членами одной семьи, - а один - гражданином Азербайджана. Лечение ещё одного из пострадавших продолжается в Бакинской городской центральной больнице.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие, а также лечение пострадавших.

*** 16:23

Генпрокуратуры и МЧС распространили совместное заявление по поводу происшествия перед Дворцом шекинских ханов.

Как передаёт Report, в заявлении сообщается, что сегодня около 12 часов на территории Дворца шекинских ханов неожиданно сломалась ветка (диаметр – 50 см) чинара 1530 года и упала на находящихся там туристов.

Отмечается, что в результате пострадали 19 человек, и безотлагательно были размещены в Шекинскую районную центральную больницу. Им оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Состояние четырёх из них было тяжелое, поэтому их разместили в реанимационном отделе. Из Баку на вертолетах МЧС в Шеки были вызваны опытные реаниматологи, нейрохирурги, травматологи и другие врачи. В то же время, для выяснения причины происшествия ответственные лица МЧС, Минэкологии и природных ресурсов, Минкультуры и Генпрокуратуры откомандированы в Шеки.

В связи с происшествием созданы центры горячей линии в Генпрокуратуре по номеру 492 55 40, МЧС – 112, Министерство здравоохранения - 498 78 46.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие, а также лечение пострадавших.

Общественность будет проинформирована дополнительно о причинах происшествия.

***14:06

На территории Дворца шекинских ханов сломалась ветка 500-летнего чинара, в результате этого двое пострадали.

Как передали Report из Министерство здравоохранения, в связи с происшествием 19 человек обратились в больницу.

Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Для разместившихся в больнице двух пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты.

Отметим, что находивший на территории Дворца шекинских ханов Ханский чинар посажен в 1530 году.