Четверо граждан Азербайджана, включая военного, обвиняются в госизмене
- 03 октября, 2025
- 17:56
В Азербайджане по обвинению в государственной измене в форме шпионажа путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы арестованы четыре человека, включая одного военнослужащего.
Как сообщает Report, материалы по уголовному делу, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), поступили в Бакинский военный суд.
По информации, обвиняемые Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев были задержаны некоторое время назад и привлечены к следствию. Отмечается, что Вюсал Агаев является военнослужащим.
В ходе оперативных мероприятий СГБ один из обвиняемых Турал Алиев был задержан в Иордании, а Мамед Шарифов – в Турции, оба уже доставлены в Азербайджан.
Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или, в зависимости от обстоятельств дела, пожизненное лишение свободы.