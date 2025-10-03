Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Четверо граждан Азербайджана, включая военного, обвиняются в госизмене

    03 октября, 2025
    В Азербайджане по обвинению в государственной измене в форме шпионажа путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы арестованы четыре человека, включая одного военнослужащего.

    Как сообщает Report, материалы по уголовному делу, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), поступили в Бакинский военный суд.

    По информации, обвиняемые Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев были задержаны некоторое время назад и привлечены к следствию. Отмечается, что Вюсал Агаев является военнослужащим.

    В ходе оперативных мероприятий СГБ один из обвиняемых Турал Алиев был задержан в Иордании, а Мамед Шарифов – в Турции, оба уже доставлены в Азербайджан.

    Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

    Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или, в зависимости от обстоятельств дела, пожизненное лишение свободы.

