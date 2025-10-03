Четверо граждан Азербайджана, включая военного, обвиняются в госизмене

В Азербайджане по обвинению в государственной измене в форме шпионажа путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы арестованы четыре человека, включая одного военнослужащего.

Как сообщает Report, материалы по уголовному делу, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), поступили в Бакинский военный суд.

По информации, обвиняемые Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев были задержаны некоторое время назад и привлечены к следствию. Отмечается, что Вюсал Агаев является военнослужащим.

В ходе оперативных мероприятий СГБ один из обвиняемых Турал Алиев был задержан в Иордании, а Мамед Шарифов – в Турции, оба уже доставлены в Азербайджан.

Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или, в зависимости от обстоятельств дела, пожизненное лишение свободы.