Центр сейсмологической службы: Афтершоки землетрясения в Агдаме силой 6 баллов еще продолжаются

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Прогнозы землетрясения заранее давать не удается. Заранее известно только одно, что территория Азербайджана является сейсмической территорией и землетрясения всегда ожидаемы".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Рафиггызы.

Она сообщила, что афтершоки землетрясения силой 6 баллов зарегистрированного 15 ноября в 23:48 по местному времени на территории Агдамского района еще продолжаются: "Поскольку повторные сейсмические толчки меньшей интенсивности продолжаются, пока мы не можем назвать их количество. Большинство афтершоков не ощущаются, то есть они бывают силой около 3 баллов".

Собеседник отметила, что афтершоки землетрясения могут продолжаться несколько дней, и даже месяц: "Вчера произошло сильное землетрясение. Но оно не имело характер разрушительного землетрясения. Разрушения в зданиях, построенных без соблюдения правил строительства, естественны. Азербайджан находится в сейсмической зоне, происхождение на территории страны толчков - это нормально".