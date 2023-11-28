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Центр интеллектуального управления транспортом запустит приложение для отслеживания ситуации на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом запустит приложение для отслеживания ситуации на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом МВД разрабатывает навигационное мобильное приложение, которое позволит водителям заранее узнавать о пробках, авариях и ремонтных работах на дорогах Баку.
Происшествия
28 ноября 2023 г. 10:43
Центр интеллектуального управления транспортом запустит приложение для отслеживания ситуации на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом МВД разрабатывает навигационное мобильное приложение, которое позволит водителям заранее узнавать о пробках, авариях и ремонтных работах на дорогах Баку.

Как сообщили Report в центре, ведутся работы по составлению высокоточной трехмерной электронной карты для приложения.

В процесс реализации проекта вовлечены специалисты по географическим информационным системам из Великобритании и Турции, проведены съемки на территории в 6 тыс. 235 км в городе Баку. Картографические данные позволят гражданам узнать о ремонтных работах, авариях и пробках на конкретных участках автодорог.

Приложение планируется запустить в следующем году.

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