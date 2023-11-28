Центр интеллектуального управления транспортом запустит приложение для отслеживания ситуации на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом МВД разрабатывает навигационное мобильное приложение, которое позволит водителям заранее узнавать о пробках, авариях и ремонтных работах на дорогах Баку.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД разрабатывает навигационное мобильное приложение, которое позволит водителям заранее узнавать о пробках, авариях и ремонтных работах на дорогах Баку.

Как сообщили Report в центре, ведутся работы по составлению высокоточной трехмерной электронной карты для приложения.

В процесс реализации проекта вовлечены специалисты по географическим информационным системам из Великобритании и Турции, проведены съемки на территории в 6 тыс. 235 км в городе Баку. Картографические данные позволят гражданам узнать о ремонтных работах, авариях и пробках на конкретных участках автодорог.

Приложение планируется запустить в следующем году.