Центр интеллектуального управления транспортом запустит приложение для отслеживания ситуации на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом МВД разрабатывает навигационное мобильное приложение, которое позволит водителям заранее узнавать о пробках, авариях и ремонтных работах на дорогах Баку.
Как сообщили Report в центре, ведутся работы по составлению высокоточной трехмерной электронной карты для приложения.
В процесс реализации проекта вовлечены специалисты по географическим информационным системам из Великобритании и Турции, проведены съемки на территории в 6 тыс. 235 км в городе Баку. Картографические данные позволят гражданам узнать о ремонтных работах, авариях и пробках на конкретных участках автодорог.
Приложение планируется запустить в следующем году.