Бывший помощник Рамиза Мехтиева арестован
Происшествия
- 03 ноября, 2025
- 12:05
Сабаильский районный суд вынес решение об аресте Эльдара Амирова - бывшего помощника Рамиза Мехтиева.
Как сообщает Report, по решению суда в отношении Амирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Эльдар Амиров обвиняется в участии в попытке государственного переворота.
Отметим, что Эльдар Амиров был помощником Рамиза Мехтиева, когда тот возглавлял Администрацию президента.
Напомним, что новость о задержании Эльдара Амирова первым опубликовал сайт manşet.az.
