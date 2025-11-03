Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Бывший помощник Рамиза Мехтиева арестован

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 12:05
    Бывший помощник Рамиза Мехтиева арестован

    Сабаильский районный суд вынес решение об аресте Эльдара Амирова - бывшего помощника Рамиза Мехтиева.

    Как сообщает Report, по решению суда в отношении Амирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Эльдар Амиров обвиняется в участии в попытке государственного переворота.

    Отметим, что Эльдар Амиров был помощником Рамиза Мехтиева, когда тот возглавлял Администрацию президента.

    Напомним, что новость о задержании Эльдара Амирова первым опубликовал сайт manşet.az.

    Эльдар Амиров арест Рамиз Мехтиев
