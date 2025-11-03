İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:53
    Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilib
    Ramiz Mehdiyevin işi üzrə Eldar Əmirov da həbs edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, AMEA katibliyinin keçmiş rəisi, Prezident Administrasiyasının keçmiş əməkdaşı Əmirov Eldar Qurban oğlu məkhəmənin qərarı ilə Ramiz Mehdiyev işinə görə, dövlət çevrilişinə cəhddə iştirak ittihamı ilə həbs edilib. Onun barəsində Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Eldar Əmirov Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyasının rəhbəri olduğu vaxt Administrasiyanın əməkdaşı olub, daha sonra onun köməkçisi olub.

    Xatırladaq ki, Eldar Əmirovun saxlanması ilə bağlı xəbəri ilk olaraq manşet.az saytı yayımlayıb.

    Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестован

