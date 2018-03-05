Брат Миршахина Агаева подал апелляционную жалобу

© Report

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Обвиненный в мошенничестве Миреддин Агаев - брат известного журналиста, вице-президента приостановившей свою деятельность Группы компаний ANS Миршахина Агаева, подал апелляционную жалобу на приговор суда, вынесенный в его отношении.

Как сообщает Report, адвокаты М.Агаева подали апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

Адвокаты просят применить в отношении М.Агаева статью 70 (условное осуждение) УК АР и считать наказание условным.

Апелляционная жалоба передана в производство судьи Эльдара Шамаева. Предварительное заседание назначено на 7 марта.

Отметим, что Миреддин Агаев обвиняется в мошенничестве. В его отношении следствие началось еще в ноябре прошлого года.

Так, на основе заявления в Сабаильское районное управление полиции жителя Баку Газанфара Давуд оглы Газанфарова он был привлечен к следствию.

Г.Газанфаров заявил, что Миреддин Агаев путем мошенничества присвоил принадлежащие ему 2000 манатов. На основе представленных доказательств было возбуждено уголовное дело и через несколько дней Миреддин Агаев был задержан в Ярдымлинском районе. В начале мая суд вынес решение о его аресте.

Согласно обвинению, Миреддин Агаев в отношении 4 граждан совершил мошенничество в целом на сумму 86 тыс. манатов.

Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к трем годам заключения.

Напомним, что являющийся врачом по профессии Миреддин Агаев приходится старшим братом Миршахину Агаеву.