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Бозумбаев: В черном ящике самолета AZAL содержится больше информации, чем было "слито" в сеть

Бозумбаев: В черном ящике самолета AZAL содержится больше информации, чем было "слито" в сеть Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал оказавшуюся в сети расшифровку черного ящика самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау.
Происшествия
24 января 2025 г. 12:27
Бозумбаев: В черном ящике самолета AZAL содержится больше информации, чем было слито в сеть

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал оказавшуюся в сети расшифровку черного ящика самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау.

Как передает Report, вице-премьер на пресс-конференции пояснил, что в расшифровке участвовали казахстанские, российские, азербайджанские и бразильские эксперты.

"Все имели равный доступ. Я послушал (слитую в сеть расшифровку - прим.) - мне кажется, что это больше переговоры наземные, переговоры с землей были. Я не слышал там переговоров членов экипажа. В черном ящике есть все переговоры, который вел капитан, пилот и члены экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я понял, что это не слив из нашей расследовательской группы", - заявил вице-премьер.

Как заверил Бозумбаев, оказавшаяся в сети запись сильно отличается от содержимого черных ящиков.

"А зачем искать источник "слива", если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков? То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, это не означает, что это истина. То, что опубликовано - там большое отличие. Поэтому ждите официальных источников", - сказал он.

По словам вице-премьера, черные ящики самолета сейчас находятся у следственной группы.

"Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами, они дадут свое заключение. Материалы расшифровки находятся у другой группы, которая расследует именно авиационное происшествие: что случилось, когда случилось, как себя экипаж вел, профессионально, непрофессионально, какие команды с земли были. Я думаю, что потом открытие этих материалов многие инсинуации развеет", - заявил Бозумбаев.

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Версия на английском языке AZAL plane crash black boxes contain more than leaked online, says Kazakhstan deputy PM
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin "qara qutusu"nda internetə "sızdırılandan"dan daha çox məlumat var

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