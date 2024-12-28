Бозумбаев: К расследованию авиакатастрофы привлечены 17 международных экспертов

Казахстан привлек к расследованию авиакатастрофы близ Актау 17 международных экспертов.

Казахстан привлек к расследованию авиакатастрофы близ Актау 17 международных экспертов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию.

По его словам, шесть экспертов привлечены из Азербайджана, двое - от компании-производителя самолетов Embraer, трое - из бразильского CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий - ред.), еще трое от Межгосударственного авиационного комитета (МАК), двое - из Российской Федерации.

"Завтра мы ждем эксперта ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим.) Руководитель ICAO лично отправил к нам эксперта. В общей сложности будут работать 17 международных экспертов. Комиссия будет прозрачно и открыто работать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений", - пояснил он.

Он также подчеркнул, что никакого давления на Казахстан нет.

"Мы самостоятельно принимаем решения", - сказал Бозумбаев.

Уполномоченные по расследованию от CENIPA прибыли в Актау 28 декабря.