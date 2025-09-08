ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с моста

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 12:16
    В Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с моста, приведшего к гибели трех человек.

    Как сообщает Report, расследование ведется по статье 263.3 УК АР (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначены соответствующие экспертизы.

    Напомним, трагедия произошла 6 сентября в Бинагадинском районе Баку. По предварительным данным, грузовик марки DAF под управлением 49-летнего Вагифа Абдулова не справился с управлением при выполнении маневра на Биладжаринском мосту. В результате резкого поворота многотонная машина рухнула с высоты на легковой автомобиль Changan, водитель которого остановился на красный сигнал светофора.

    Погибли оба водителя, а также пассажир легковушки. Кроме того, в ДТП пострадали две пассажирки автобуса №92, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

