В Баку грузовик упал с моста на автомобили, двое погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Тела двух погибших извлечены из автомобилей, поврежденных в результате падения на них грузовика с Биладжаринского моста, и переданы по назначению.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал начальник управления Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Тоґрул Мехдиев.

В TƏBİB ответ на запрос Report сообщили, что утром около 09:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортном происшествии в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

На место происшествия были направлены 5 бригад скорой медицинской помощи.

Согласно информации, 3 человека (1 мужчина, 2 женщины) госпитализированы в медицинское учреждение, 1 мужчина скончался на месте происшествия.

По данным Главного управления Государственной дорожной полиции, около 09:30 утра грузовик с государственным регистрационным номером 72-CA-837 с Биладжаринского моста упал на легковой автомобиль марки Changan с государственным регистрационным номером 90-ZY-012.

По факту ведется расследование.

10:26

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на Биладжаринском круге.

Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.

В результате несколько автомобилей пришли в негодное состояние, есть пострадавшие.