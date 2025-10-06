Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 13:10
    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Прокуратура возбудила уголовное по факту гибели Тейюба Юсифова при взрыве в сыродельном цехе Бардинского района Азербайджана.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Согласно информации, 5 октября около 12 часов в прокуратуру Бардинского района поступила информация о смерти местного жителя Тейюба Юсифова 1960 г.р. на рабочем месте. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что механик погиб от травм, полученных в результате взрыва в котельной цеха.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

    Следствие по делу продолжается.

