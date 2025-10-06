Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе
Происшествия
- 06 октября, 2025
- 13:10
Прокуратура возбудила уголовное по факту гибели Тейюба Юсифова при взрыве в сыродельном цехе Бардинского района Азербайджана.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Согласно информации, 5 октября около 12 часов в прокуратуру Бардинского района поступила информация о смерти местного жителя Тейюба Юсифова 1960 г.р. на рабочем месте. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что механик погиб от травм, полученных в результате взрыва в котельной цеха.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.
Следствие по делу продолжается.
Последние новости
13:38
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицинеНаука и образование
13:36
Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГВнешняя политика
13:32
Спецслужба по борьбе с коррупцией Польши в мае прекратит свою работуДругие страны
13:29
В Баку на WUF13 прибудут более 20 тыс. гостейИнфраструктура
13:27
Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалямиИндивидуальные
13:27
Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по ГазеДругие страны
13:26
Фото
В Баку прошла презентация Градостроительной кампании АзербайджанаИнфраструктура
13:24
В Индии начались совместные с РФ военные ученияДругие страны
13:18