Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

Прокуратура возбудила уголовное по факту гибели Тейюба Юсифова при взрыве в сыродельном цехе Бардинского района Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, 5 октября около 12 часов в прокуратуру Бардинского района поступила информация о смерти местного жителя Тейюба Юсифова 1960 г.р. на рабочем месте. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что механик погиб от травм, полученных в результате взрыва в котельной цеха.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

Следствие по делу продолжается.