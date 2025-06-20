Бако Саакян об апрельских боях: Операцию проводили ВС Армении

Бако Саакян об апрельских боях: Операцию проводили ВС Армении

Обвиняемый Бако Саакян признал, что давал согласие на участие в заседании следственной комиссии, созданной в парламенте Армении по апрельским боям 2016 года.

Как сообщает Report, подтверждающий данный факт документ был представлен сегодня на заседании Бакинского военного суда, Саакан подтвердил достоверность информации в своих показаниях.

Он заявил, что после апрельских боев в Армении была создана следственная комиссия. Возглавлял ее председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян.

"На заседании этой комиссии на различные вопросы отвечали как военные, так и гражданские лица. Эта комиссия направила мне предложение. Потому что они не могли принудить меня участвовать в заседании комиссии", - сказал Саакян.

Обвиняемый заявил, что исчерпывающе ответил на вопросы следственной комиссии.

Саакяну также задали вопрос, почему следственная комиссия по боям, произошедшим на территории Азербайджана, была организована в Армении, на что он ответил: "Создание следственной комиссии в парламенте Армении нормальное явление. Потому что речь шла об операции, проведенной вооруженными силами Армении".