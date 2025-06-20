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Бако Саакян об апрельских боях: Операцию проводили ВС Армении

Бако Саакян об апрельских боях: Операцию проводили ВС Армении Бако Саакян об апрельских боях: Операцию проводили ВС Армении
Происшествия
20 июня 2025 г. 20:51
Бако Саакян об апрельских боях: Операцию проводили ВС Армении

Обвиняемый Бако Саакян признал, что давал согласие на участие в заседании следственной комиссии, созданной в парламенте Армении по апрельским боям 2016 года.

Как сообщает Report, подтверждающий данный факт документ был представлен сегодня на заседании Бакинского военного суда, Саакан подтвердил достоверность информации в своих показаниях.

Он заявил, что после апрельских боев в Армении была создана следственная комиссия. Возглавлял ее председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян.

"На заседании этой комиссии на различные вопросы отвечали как военные, так и гражданские лица. Эта комиссия направила мне предложение. Потому что они не могли принудить меня участвовать в заседании комиссии", - сказал Саакян.

Обвиняемый заявил, что исчерпывающе ответил на вопросы следственной комиссии.

Саакяну также задали вопрос, почему следственная комиссия по боям, произошедшим на территории Азербайджана, была организована в Армении, на что он ответил: "Создание следственной комиссии в парламенте Армении нормальное явление. Потому что речь шла об операции, проведенной вооруженными силами Армении".

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Версия на английском языке Bako Sahakyan reveals reason behind establishing parliamentary inquiry committee on April clashes in Armenia
Версия на азербайджанском языке Bako Sahakyan Aprel döyüşləri ilə bağlı istintaq komissiyasının Ermənistanda yaradılmasının səbəbini açıqlayıb

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