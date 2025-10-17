Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

В Бакинском военном суде 17 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В суде принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала судья Зейнал Агаев сообщил, что группа лиц, признанных потерпевшими по делу, обратилась в суд, что они не могут участвовать в процессе по уважительной причине, подтверждают свои показания, данные во время предварительного следствия, и просят огласить их на заседании.

Стороны не возражали против оглашения в суде показаний, данных этими потерпевшими во время предварительного следствия.

З. Агаев заявил, что эти показания будут оглашены на следующих заседаниях.

Затем судебное заседание продолжилось оглашением документов, были рассмотрены призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана.

Новость дополняется...