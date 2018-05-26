Бакинский суд отклонил апелляционную жалобу арестованного сотрудника таможни

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Ильгара Абилова, Эльвина Юсубова, Рашада Насибова и сотрудника Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Госкомтаможни Кямрана Ахмедова, обвиненных в контрабанде из Азербайджана в Турцию золотых изделий на сумму 130 тыс. манатов и денег на сумму 190 тыс. долларов.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Афлатуна Гасымова был зачитан вердикт.

По решению суда, апелляционная жалоба обвиняемых была отклонена, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Согласно информации, распространенной пресс-службами Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности, в результате совместной операции, проведенной 8 марта 2017 года сотрудниками Государственного таможенного комитета и СГБ, при попытке тайно, контрабандным путем вывезти из Азербайджана в Турцию деньги на сумму 190 тыс. долларов, а также 5 золотых слитков общим весом 2 кг 279,44 гр. и стоимостью 132.207,52 маната, в Международном аэропорту Гейдар Алиев были задержаны граждане Азербайджана Эльвин Юсубов, Рашад Насибов, Ильгар Абилов и вступивший с ними в преступный сговор таможенник Кямран Ахмедов.

После в отношении всех была избрана мера пресечения в виде ареста.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Кямрана Ахмедова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Рашада Насибова, Ильгара Абилова и Эльвина Юсубова и 5 годам заключения. Недовольные решением суда, заключенные подали апелляционную жалобу.