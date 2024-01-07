Бакинский суд начал рассмотрение апелляции по делу Вагифа Хачатуряна

В Бакинском апелляционном суде прошло предварительное заседание по рассмотрению апелляции на приговор в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формировани

В Бакинском апелляционном суде прошло предварительное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение суда в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, обвиняемый Вагиф Хачатурян дал показания на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова.

Хачатурян заявил, что не признает себя виновным: "Клянусь своей совестью, что я невиновен".

Адвокат Радмила Абилова просила суд оправдать своего подзащитного.

Сторона обвинения и признанный потерпевшим по делу представитель исполнительной власти Ходжалинского района Мурад Гусейнов запросили суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Следующее судебное заседание назначено на 15 января.

Напомним, что приговором Бакинского военного суда В.Хачатурян был приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима.