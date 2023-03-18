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Бакинский метрополитен: В сегодняшнем инциденте ребенок не получил каких-либо травм

Бакинский метрополитен: В сегодняшнем инциденте ребенок не получил каких-либо травм В социальных сетях распространилась недостоверная информация об инциденте, произошедшем на станции метро «Нариман Нариманов». Между дверьми вагона оказалась зажатой рука ребенка, в связи с чем родитель несовершеннолетнего впал в панику и начал звать окруж
Происшествия
18 марта 2023 г. 22:15
Бакинский метрополитен: В сегодняшнем инциденте ребенок не получил каких-либо травм

В социальных сетях распространилась недостоверная информация об инциденте, произошедшем на станции метро "Нариман Нариманов". Между дверьми вагона оказалась зажатой рука ребенка, в связи с чем родитель несовершеннолетнего впал в панику и начал звать окружающих на помощь.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", помощь пассажиру оказали сотрудники метрополитена и полиции. В результате происшествия ребенок не получил каких-либо травм.

"Отметим, что родитель несовершеннолетнего, отказавшись от какой-либо другой помощи и вызова на место инцидента скорой медицинской помощи, продолжил свой путь. Паника данного гражданина подействовала и на других пассажиров, до внимания которых вскоре было доведено, что причин для беспокойства нет.

В результате происшествия серьезных проблем, связанных с безопасностью движения пассажиров или расписанием поездов, не возникло.

В очередной раз напоминаем, что при использовании метрополитена, в частности при входе и выходе из вагона, следует быть внимательными и контролировать действия несовершеннолетних пассажиров", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Metropoliteni”: Bugünkü insident zamanı azyaşlı sərnişin xəsarət almayıb

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