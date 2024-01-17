Бакинская городская прокуратура: Выплачено более 5 млн манатов ущерба по уголовным делам

В 2023 году Бакинская городская прокуратура завершила предварительные расследования по 279 уголовным делам, 197 из них направлены на рассмотрение в соответствующие суды.

В 2023 году Бакинская городская прокуратура завершила предварительные расследования по 279 уголовным делам, 197 из них направлены на рассмотрение в соответствующие суды.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании Бакинской городской прокуратуры по итогам 2023 года.

Из причиненного государству, физическим и юридическим лицам материального ущерба в размере 7 млн 151 тыс. 170 манатов было обеспечено возмещение пострадавшей стороне ущерба на сумму 5 млн 141 тыс. 511 манатов (71,9%).

За отчетный период за освобождение лиц от ответственности в соответствии с законодательством по материалам уголовного преследования в госбюджет было выплачено 442 748 манатов.