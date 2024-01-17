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Бакинская городская прокуратура: Выплачено более 5 млн манатов ущерба по уголовным делам

Бакинская городская прокуратура: Выплачено более 5 млн манатов ущерба по уголовным делам В 2023 году Бакинская городская прокуратура завершила предварительные расследования по 279 уголовным делам, 197 из них направлены на рассмотрение в соответствующие суды.
Происшествия
17 января 2024 г. 17:34
Бакинская городская прокуратура: Выплачено более 5 млн манатов ущерба по уголовным делам

В 2023 году Бакинская городская прокуратура завершила предварительные расследования по 279 уголовным делам, 197 из них направлены на рассмотрение в соответствующие суды.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании Бакинской городской прокуратуры по итогам 2023 года.

Из причиненного государству, физическим и юридическим лицам материального ущерба в размере 7 млн 151 тыс. 170 манатов было обеспечено возмещение пострадавшей стороне ущерба на сумму 5 млн 141 тыс. 511 манатов (71,9%).

За отчетный период за освобождение лиц от ответственности в соответствии с законодательством по материалам уголовного преследования в госбюджет было выплачено 442 748 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: "Bakıda cinayət işləri üzrə vurulan 5 milyon manatdan çox ziyan ödətdirilib"

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