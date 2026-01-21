Бакинская городская прокуратура обеспечила компенсацию ущерба на 8 млн манатов в 2025 году

Бакинская городская прокуратура в 2025 году завершила предварительное расследование 258 уголовных дел.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании по итогам работы, проделанной в 2025 году в ведомстве.

Отмечалось, что 182 дела в отношении 212 физических лиц направлены в соответствующие суды на рассмотрение.

По уголовным делам, по которым органы прокуратура города Баку завершили предварительное расследование, компенсировано 8 млн 243 тыс. 898 манатов (59,6%) от общего материального ущерба в размере 13 млн 827 тыс. 887 манатов, причиненного государству, физическим и юридическим лицам.