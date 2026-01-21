Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən 258 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 16:04
Ötən il Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən 258 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Prokurorluğunda 2025-ci ildə görülmüş işlərin yekunu ilə bağlı əməliyyat müşavirəsində deyilib.
Qeyd edilib ki, 212 şəxs barəsində 182 iş baxılması üçün müvafiq məhkəmələrə göndərilib.
Bakı şəhəri üzrə prokurorluq orqanları tərəfindən ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işləri üzrə ümumilikdə dövlətə, fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş 13 milyon 827 min 887 manat məbləğində maddi ziyanın 8 milyon 243 min 898 manatı və ya 59,6 %-nin ödənilməsi təmin olunub.
