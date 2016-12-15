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    "Азнефть": Найдено тело одного нефтяника

    Это житель поселка Алят Ильхам Гафаров

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Были проинформированы семьи нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море 15 декабря примерно в 05:00 эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть", комиссия посетили адреса их проживания.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель гендиректора штаба, созданного в ПО "Азнефть", Баламирза Агарагимов.

    По его словам, для привлечения водолазов к спасательным работам на территорию приблизился корабль "Авёр", однако погодные условия мешают водолазам, они ждут стабилизации погоды. 

    Найдено тело одного из нефтяников, пропавших без вести в результате аварии. 

    По словам Б.Агарагимова, это житель поселка Алят Ильхам Гафаров. Тело найдено в участке Алят-41. Глубина воды, где обрушилась эстакада, составляет 10-11 метров. Поиски проводятся на участках Сангачал, Хара-Зиря, Алят, Дуванны. 

    Отметим, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

    Как сообщает Report, об этом говорится в предварительной информации ПО "Азнефть" в связи с происшествием в НГДУ имени Н.Нариманова.

    Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек):

    1. Зульфугаров Гюльоглан - машинист

    2. Зульфугаров Азай - оператор

    3. Гурбанов Видади - оператор

    4. Гасанов Эльчин - механик

    5. Гаджиалиев Гасанага - оператор

    6. Гафаров Ильхам - оператор

    7. Асадов Самир - оператор

    8. Бахрамов Джавид - оператор

    9. Аббасов Рамиз - машинист

    10. Рустамов Горхмаз - оператор.

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