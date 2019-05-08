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"Azercell" подал в суд на ЗАО из-за долга в 61 манат

"Azercell" подал в суд на ЗАО из-за долга в 61 манат

ООО "Azercell Telekom" подал в суд на ЗАО "Datasell".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ООО выдвинуло требование об удержании абонентской платы и платы за услуги в размере 41 манат 05 гяп., госпошлины в размере 20 манатов, в целом 61 манат 05 гяп. 

На суде объявили, что хотя истцу следовало обратиться в порядке претензии к ЗАО "Datasell", он не сделал этого и тем самым нарушил требования гражданско-процессуального законодательства. 

Решением суда документы были возвращены. 

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