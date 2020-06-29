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Азербайджанские таможенники пресекли еще одну контрабанду

Азербайджанские таможенники пресекли еще одну контрабанду

Сотрудники Оперативно-следственного управления Западного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли по двум фактам попытку провоза в страну сигарет вне таможенного контроля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГТК.

Оба факта были зарегистрированы на посту "Красный мост".

Осуществлен таможенный осмотр следующих из Грузии автомобиля марки "Вольво", управляемого гражданином Азербайджанской Республики, и грузовика марки İVECO, управляемого гражданином Турецкой Республики.

Во время проверки в транспортных средствах были обнаружены 3 600 сигарет марки "Марльборо".

По обоим фактам ведется разбирательство.

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