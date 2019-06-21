​Азербайджанец вернул владельцу потерянный миллион

Азербайджанский торговец фруктами вернул россиянину потерянный миллион.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, случай произошел в российском Иркутске.

Сверток с миллионом рублей (около 27 тысяч манатов) был потерян около одного из иркутских банков и обнаружен торговцем фруктами из Азербайджана Шамхалом Гезаловым и его другом.

"Мы подбежали, открыли пакетик, смотрим, а там пачки тысячных и пятитысячных купюр, — рассказал Шамхал". — Друг настолько удивился, что сразу достал телефон и сфотографировал. Мы никогда таких пачек денег в руках не держали".

"Марку его автомобиля запомнить было нетрудно. Поэтому догнал я его быстро. Моргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться, а тот не то что не останавливался, а наоборот нажимал на газ. Наверное, испугался, что хотят ограбить, ведь думал, что везет крупную сумму денег. Наконец, через окно удалось показать ему его пакет. Кричу: "Друг, деньги выронил!". Ну, лицо у него сразу изменилось, и он свернул на обочину", — рассказал Шамхал.

Хозяин денег пытался отблагодарить парня за честность, "отщипнув" несколько пятитысячных купюр, но тот от вознаграждения отказался.

"Тогда он чуть ли не силой посадил меня в свою машину, мы доехали до магазина, где он купил мне крутой коньяк за 15 тысяч рублей", — признался Гезалов.

История просочилась в соцсети — благодаря товарищу азербайджанца, который успел разместить объявление в одной из иркутский групп. Пользователи восхитились честностью азербайджанца.