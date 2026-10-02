Азербайджанскими пограничниками предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков
Происшествия
- 02 октября, 2026
- 13:22
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Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) в сентябре предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков.
Об этом сообщили Report в ГПС.
В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято из оборота 593 кг 439 гр. наркотических средств и 11 504 таблетки различного состава (в разное время посредством БПЛА - 296 кг 178 гр.).
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