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    Азербайджанскими пограничниками предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков

    Происшествия
    • 02 октября, 2026
    • 13:22
    Азербайджанскими пограничниками предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков

    Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) в сентябре предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков.

    Об этом сообщили Report в ГПС.

    В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято из оборота 593 кг 439 гр. наркотических средств и 11 504 таблетки различного состава (в разное время посредством БПЛА - 296 кг 178 гр.).

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    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    Ötən ay dövlət sərhədində 593 kq narkotik aşkarlanıb
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