Азербайджанскими пограничниками предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков

Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) в сентябре предотвращена контрабанда 593 кг наркотиков.

Об этом сообщили Report в ГПС.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято из оборота 593 кг 439 гр. наркотических средств и 11 504 таблетки различного состава (в разное время посредством БПЛА - 296 кг 178 гр.).

.