Ötən ay dövlət sərhədində 593 kq narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 02 oktyabr, 2026
- 12:34
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Ötən ay dövlət sərhədində 593 kq narkotik aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 593 kiloqram 439 qram narkоtik vasitə və 11 504 ədəd müxtəlif tərkibli həb aşkarlanaraq (müxtəlif vaxtlarda uçuş aparatları vasitəsilə 296 kiloqram 178 qram) dövriyyədən çıxarılıb.
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