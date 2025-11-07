Азербайджанский тиктокер арестован на 60 суток
Происшествия
- 07 ноября, 2025
- 17:04
В Азербайджане задержали тиктокера за демонстрацию в социальных сетях, особенно во время прямых эфиров, явного неуважения к обществу и поведение, противоречащее моральным ценностям.
Как сообщает Report, 27-летний Джасарет Джавадов, управляющий страницей "Pa jizni Cesi" в соцсети TikTok был задержан сотрудниками 3-го отделения полиции Хазарского РУП.
Решением суда Джавадов приговорен к административному аресту на 60 суток.
