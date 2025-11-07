Tanınmış tiktoker həbs edilib
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 16:10
Sosial şəbəkədə "Pa jizni Cesi" səhifəsi işlədən 1998-ci il təvəllüdlü Cəsarət Cavadov saxlanıb.
"Report"un xəbərinə görə, səbəb sosial platformalarda, xüsusilə də canlı yayımlar zamanı cəmiyyətə qarşı açıqca hörmətsizlik edən, mənəvi dəyərlərə zidd davranışlar nümayiş etdirilməsidir.
Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 3-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçiridikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində tanınmış tiktokerin barəsində məhkəmənin qərarı ilə 60 sutka inzibati qaydada həbs qərarı verilib.
Son xəbərlər
17:04
238 Vətən müharibəsi iştirakçısı əvvəlki sağlamlığına qovuşubSosial müdafiə
17:03
Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıbXarici siyasət
17:02
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilibKomanda
16:58
Tamam Bayatlı: "Qarabağ" layihəsi üçün əlavə ixrac və nəqliyyat sistemlərinin yaradılmasına ehtiyac qalmır"Energetika
16:57
Komitə: "Qaçqınkom"da 38 Qarabağ müharibəsi veteranı çalışırDaxili siyasət
16:56
Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edibXarici siyasət
16:50
Müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılan direktorun yerinə təyinat olubElm və təhsil
16:49
Dağıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölübRegion
16:47