    Tanınmış tiktoker həbs edilib

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:10
    Tanınmış tiktoker həbs edilib

    Sosial şəbəkədə "Pa jizni Cesi" səhifəsi işlədən 1998-ci il təvəllüdlü Cəsarət Cavadov saxlanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, səbəb sosial platformalarda, xüsusilə də canlı yayımlar zamanı cəmiyyətə qarşı açıqca hörmətsizlik edən, mənəvi dəyərlərə zidd davranışlar nümayiş etdirilməsidir.

    Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 3-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçiridikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində tanınmış tiktokerin barəsində məhkəmənin qərarı ilə 60 sutka inzibati qaydada həbs qərarı verilib.

    Азербайджанский тиктокер арестован на 60 суток

