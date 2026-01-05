В аэропортах Египта отменят миграционные карты к концу января
Другие страны
- 05 января, 2026
- 12:26
Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об эотм заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни.
По его словам, предстоящая отмена заполнения карт для тех, кто прибывает в аэропорты Египта или улетает из них, призвана упростить процедуры поездок и позволить пассажирам сэкономить время.
Ранее правительство Египта заявило о том, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Речь идет об электронной системе, мобильном приложении или пунктах самообслуживания.
Последние новости
13:52
На Чукотке теплоход застрял во льдахВ регионе
13:42
Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололедаДругие страны
13:39
Минэкономики Беларуси: ВВП страны в 2025 году превысил $90 млрдДругие страны
13:35
Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда странЗдоровье
13:34
В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поездаВ регионе
13:23
Азербайджан за год поднялся на 41 позицию в индексе готовности правительств к использованию ИИИКТ
13:14
Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тестыФутбол
13:09
Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВKультурная политика
13:05