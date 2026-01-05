В аэропортах Египта отменят миграционные карты к концу января

Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об эотм заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни.

По его словам, предстоящая отмена заполнения карт для тех, кто прибывает в аэропорты Египта или улетает из них, призвана упростить процедуры поездок и позволить пассажирам сэкономить время.

Ранее правительство Египта заявило о том, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Речь идет об электронной системе, мобильном приложении или пунктах самообслуживания.