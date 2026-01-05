Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В аэропортах Египта отменят миграционные карты к концу января

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 12:26
    В аэропортах Египта отменят миграционные карты к концу января

    Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об эотм заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни.

    По его словам, предстоящая отмена заполнения карт для тех, кто прибывает в аэропорты Египта или улетает из них, призвана упростить процедуры поездок и позволить пассажирам сэкономить время.

    Ранее правительство Египта заявило о том, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Речь идет об электронной системе, мобильном приложении или пунктах самообслуживания.

    Misir aeroportlarında miqrasiya kartları ləğv ediləcək

