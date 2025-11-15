Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн

Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку провоза через территорию страны в Европу крупной партии наркотического вещества - героина.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно информации, на таможенном посту "Астаринская железная дорога" был досмотрен груз в вагоне, который следовал из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана и перевозил "плиточный клей".

При досмотре в 44 из 3 250 мешков груза был обнаружен героин общим весом 456 кг 800 г (вместе с упаковкой).

Отметим, что предполагаемая розничная стоимость обнаруженных наркотиков на европейском черном рынке составляет более $90 млн.