Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 09:23
    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн

    Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку провоза через территорию страны в Европу крупной партии наркотического вещества - героина.

    Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

    Согласно информации, на таможенном посту "Астаринская железная дорога" был досмотрен груз в вагоне, который следовал из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана и перевозил "плиточный клей".

    При досмотре в 44 из 3 250 мешков груза был обнаружен героин общим весом 456 кг 800 г (вместе с упаковкой).

    Отметим, что предполагаемая розничная стоимость обнаруженных наркотиков на европейском черном рынке составляет более $90 млн.

    героин ГТК таможенный пост контрабанда наркотиков
    Фото
    Gömrükdə qara bazarda dəyəri 90 milyon dollardan çox olan heroin aşkarlanıb

    Последние новости

    10:06

    Агали Ибрагимов: Конгресс художников стран ЦА и Азербайджана пройдет в 2026 году

    Культура
    09:56

    Азербайджан незначительно увеличил производство карбамида

    Энергетика
    09:46

    Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

    В регионе
    09:41

    В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура

    Командные
    09:29

    РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА

    Другие страны
    09:23
    Фото
    Видео

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн

    Происшествия
    09:06

    Президент США подтвердил намерение провести ядерные испытания

    Другие страны
    08:54

    Мадуро призвал американцев предотвратить войну в Латинской Америке

    Другие страны
    08:39

    Трамп заявил, что Билл Клинтон неоднократно бывал на острове Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей