Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 09:23
Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку провоза через территорию страны в Европу крупной партии наркотического вещества - героина.
Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно информации, на таможенном посту "Астаринская железная дорога" был досмотрен груз в вагоне, который следовал из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана и перевозил "плиточный клей".
При досмотре в 44 из 3 250 мешков груза был обнаружен героин общим весом 456 кг 800 г (вместе с упаковкой).
Отметим, что предполагаемая розничная стоимость обнаруженных наркотиков на европейском черном рынке составляет более $90 млн.
Последние новости
10:06
Агали Ибрагимов: Конгресс художников стран ЦА и Азербайджана пройдет в 2026 годуКультура
09:56
Азербайджан незначительно увеличил производство карбамидаЭнергетика
09:46
Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и УзбекистанаВ регионе
09:41
В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тураКомандные
09:29
РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛАДругие страны
09:23
Фото
Видео
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млнПроисшествия
09:06
Президент США подтвердил намерение провести ядерные испытанияДругие страны
08:54
Мадуро призвал американцев предотвратить войну в Латинской АмерикеДругие страны
08:39