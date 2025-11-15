İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Gömrükdə qara bazarda dəyəri 90 milyon dollardan çox olan heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2025
    • 08:57
    Gömrükdə qara bazarda dəyəri 90 milyon dollardan çox olan heroin aşkarlanıb

    Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən kompleks əməliyyat-axtarış və nəzarət tədbirləri nəticəsində Avropaya daşınması nəzərdə tutulan xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə-heroin aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Estoniya Respublikasına "kafel yapışdırıcısı" yükü aparan vaqon "Astara Dəmir Yolu" gömrük postunda saxlanılıb və yükə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib.

    Baxış zamanı şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan yükə kinoloji xidmət iti vasitəsilə əsaslı gömrük yoxlaması tətbiq edilib.

    Kinoloji xidmət itinin reaksiyasından sonra aparılan yoxlama zamanı 3250 ədəd kisədən 44-də xüsusilə külli miqdarda, qablaşdırmaları ilə birlikdə ümumi təqribi çəkisi 456 kq 800 qram olan narkotik vasitə-heroin aşkar edilib.

    Qeyd edək ki, aşkar edilən narkotik vasitənin Avropa qara bazarında təqribi pərakəndə satış qiyməti 90 milyon ABŞ dollarından yuxarıdır.

    DGK narkotik İran
    Foto
    Video
    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн

    Son xəbərlər

    10:04

    Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    10:02
    Foto

    Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır

    COP29
    10:00
    Foto

    Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    09:53

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    09:51

    Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    09:44

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:37
    Foto

    Azərbaycan ADB ilə şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsinin növbəti mərhələsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    09:37

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    09:24

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti