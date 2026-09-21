Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду особо крупной партии наркотиков из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, транспортное средство, следовавшее из Ирана в Россию через территорию Азербайджана, было пропущено через стационарную рентгеновскую установку и проверено с привлечением служебной собаки кинологической службы. В результате проверки в грузе были обнаружены 230 скрытых от таможенного контроля упаковок в форме "сельдерея", содержащих 79 кг 740 г марихуаны.

По факту ведется расследование.