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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 09:22
    Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея

    Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду особо крупной партии наркотиков из Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, транспортное средство, следовавшее из Ирана в Россию через территорию Азербайджана, было пропущено через стационарную рентгеновскую установку и проверено с привлечением служебной собаки кинологической службы. В результате проверки в грузе были обнаружены 230 скрытых от таможенного контроля упаковок в форме "сельдерея", содержащих 79 кг 740 г марихуаны.

    По факту ведется расследование.

    Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея
    Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея
    Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея

    Наркотические вещества Контрабанда Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Исламская Республика Иран
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    "Kahı" və "kərəviz" yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

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