Азербайджанские таможенники обнаружили около 80 кг наркотиков в грузе салата и сельдерея
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 09:22
Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду особо крупной партии наркотиков из Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, транспортное средство, следовавшее из Ирана в Россию через территорию Азербайджана, было пропущено через стационарную рентгеновскую установку и проверено с привлечением служебной собаки кинологической службы. В результате проверки в грузе были обнаружены 230 скрытых от таможенного контроля упаковок в форме "сельдерея", содержащих 79 кг 740 г марихуаны.
По факту ведется расследование.
Последние новости
01:56
В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООНДругие страны
01:25
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в ИрландииДругие страны
00:49
В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19Другие страны
00:13
Фото
Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нетДругие страны
23:47
Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситамиДругие страны
23:39
КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регионВ регионе
23:24
Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игрыФутбол
23:11
Фото
Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-ЙоркеВ регионе
23:06