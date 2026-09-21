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    "Kahı" və "kərəviz" yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 08:50
    Kahı və kərəviz yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən kompleks əməliyyat-axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitənin tranzit yolla Azərbaycan ərazisindən keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, Astara gömrük postunda İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına "kahı" və "kərəviz" yükü aparan yük nəqliyyat vasitəsi idxal yoxlama xəttində saxlanılaraq gömrük nəzarətinə cəlb edilib.

    Nəqliyyat vasitəsi stasionar rentgen qurğusundan keçirilərək kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə yoxlanılıb, yükdə gizlədilən bağlamaların olduğu müəyyən edilib.

    Aparılan yoxlama zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 230 ədəd "kərəviz" formalı qablaşdırmada xalis təmiz çəkisi 79 kq 740 qram narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    "Kahı" və "kərəviz" yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Kahı və kərəviz yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb
    Kahı və kərəviz yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb
    Kahı və kərəviz yükündə 79 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Marixuana Rusiya Federasiyası
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