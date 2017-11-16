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    Азербайджанские студенты провели акцию перед посольством Армении в Тбилиси

    Участники акции потребовали освобождения находящихся в заложниках Армении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева,© Report

    Тбилиси. 16 ноября. REPORT.AZ/ Группа молодых азербайджанцев провела акцию протеста перед посольством Армении в Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции с флагами Азербайджана в руках и плакатами с лозунгами "Свободу Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву", "Освобождение наших земель", "Армения - оккупант", "Саргсян - террорист", потребовали освобождения находящихся в заложниках у Армении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, положить конец захватнической политике Армении, освобождения оккупированных земель.

    Один из основных организаторов акции - руководитель Азербайджанского диаспорского центра в Баварии Акиф Мамедов сказал, что основной целью является добиться освобождения находящихся под оккупацией азербайджанских земель, освободить незаконно арестованных наших соотечественников, привлечь внимание мировой общественности к захватнической политике Армении. По его словам, подобные мероприятия продолжаться, будут организованы и в других городах.

    Сын арестованного в Армении Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров сказал, что они продолжат акции для освобождения его отца и находящихся в заложниках Армении других азербайджанцев.

    Начавшаяся со станции метро "Марджанишвили" акция завершилась перед посольством Армении. Полиция не подпустила участников акции к зданию посольства.

    Акция завершилась мирно. 

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