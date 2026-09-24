Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана
Происшествия
- 24 сентября, 2026
- 11:47
Сотрудники пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГСП) Азербайджана пресекли попытку контрабандного ввоза из Ирана наркотических средств общим весом 111 кг 200 г.
Об этом сообщили Report в ГСП.
В результате проведенных погранично-поисковых и оперативных мероприятий 22 сентября были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 57 кг 500 г наркотических средств, которые пытались доставить на территорию страны через государственную границу с помощью летательного аппарата, а 24 сентября - еще 53 кг 700 г наркотиков.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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