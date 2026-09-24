Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

Сотрудники пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГСП) Азербайджана пресекли попытку контрабандного ввоза из Ирана наркотических средств общим весом 111 кг 200 г.

Об этом сообщили Report в ГСП.

В результате проведенных погранично-поисковых и оперативных мероприятий 22 сентября были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 57 кг 500 г наркотических средств, которые пытались доставить на территорию страны через государственную границу с помощью летательного аппарата, а 24 сентября - еще 53 кг 700 г наркотиков.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.