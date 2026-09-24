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    İrandan Azərbaycana 111 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:27
    İrandan Azərbaycana 111 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 111 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 111 kiloqram 200 qram narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Belə ki, keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində uçuş aparatı vasitəsilə sentyabr ayının 22-də dövlət sərhədindən ölkə ərazisinə keçirilməsinə cəhd edilən 57 kiloqram 500 qram, sentyabrın 24-də isə 53 kiloqram 700 qram narkotik vasitə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Faktlar üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Narkotik maddələr Qaçaqmalçılıq Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) İran İslam Respublikası
    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана
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