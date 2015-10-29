​Азербайджанец оштрафован на Таймыре почти на 400 тыс. рублей за попытку дать взятку в 200 долларов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Дудинский районный суд в Красноярском крае вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан, признанного виновным в покушении на дачу взятки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Иностранец признан виновным по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконного бездействия).

Суд установил, что незаконно прибывший в Дудинку (территория России с регламентированным въездом) иностранный гражданин был задержан сотрудниками Таймырского линейного отдела полиции для составления административного протокола.

"Не желая быть выдворенным за пределы РФ, иностранец попытался дать полицейскому взятку в размере $200, однако сотрудник правоохранительного органа пресек его преступные действия", - говорится в сообщении.

Суд приговорил взяткодателя к штрафу в размере 383 тыс. 39 рублей, вещественные доказательства в виде 200 долларов обращены в доход государства.